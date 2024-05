Amministrative 2024, non passa il criterio del sorteggio per la scelta degli scrutatori: è polemica

Protesta il Movimento Cinque Stelle: “Ha prevalso il solito sistema delle nomine dirette”

MONREALE, 20 maggio – È polemica sulla scelta degli scrutatori che comporranno i seggi per consentire lo svolgimento delle elezioni europee e amministrative in programma l’8 e il 9 giugno. La composizione avverrà per nomina e non per sorteggio.

A sollevare il caso nei giorni scorsi era stato il “Movimento Cinque Stelle – Sud chiama Nord” che aveva chiesto che prevalesse il criterio del sorteggio e non quello della nomina.

Oggi si è riunita la commissione elettorale composta dal sindaco Alberto Arcidiacono e dai consiglieri comunali, Riccardo Oddo, Davide Mirto e Pippo Lo Coco per dare luogo alle nomine dei 150 scrutatori. “Abbiamo assistito alle solite manfrine – affermano i Cinque Stelle, che hanno sollevato il caso anche alla nostra redazione – Ognuno aveva i suoi “pizzini” e le sue segnalazioni. Abbiamo chiesto che venisse adottato il criterio del sorteggio, ma quando abbiamo capito che invece avrebbe prevalso il sistema delle nomine dirette abbiamo lasciato l’ufficio”.