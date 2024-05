Monreale, inaugurato oggi ''l’angolo della legalità''

Una panchina al “ferro” per ricordare le vittime di mafia. LE FOTO

MONREALE, 23 maggio – Un gesto magari semplice, ma dall’alto valore simbolico: quello di istituire a Monreale, il cosiddetto “angolo della legalità”. Una panchina sulla quale potersi sedere e magari meditare su determinati valori.

L’iniziativa si è svolta stamattina, nella giornata tradizionalmente legata all’affermazione del principio della legalità. Nella giornata che commemora il giudice Giovani Falcone, nel giorno del 32° anniversario del suo sacrificio assieme a quello della moglie, Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

All’evento hanno preso parte le associazioni Convivi L'Autismo, Liberi di Lavorare e la compagnia teatrale Tritone, che ha presentato un monologo riguardante Falcone e Borsellino, dal titolo: “Fresco profumo di libertà”. Sono intervenuti Claudio Burgio dell’Osservatorio della Legalità La Franca", Piero Zarcone (noto anche come Pellegrino), e il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia.

Hanno preso parte all’iniziativa anche alcuni giovani studenti che hanno cantato in coro la canzone di Fabrizio Moro, "Pensa". Ringraziamenti, infine, per il gadget di Giovanni Cassarà, per l'associazione Humanitas e l'Osservatorio per la realizzazione del pannello e l'organizzazione dell'evento. Per quanto riguarda i preparativi, affermano gli organizzatori, è arrivato il supporto degli assessori Antonella e di Giuseppe Di Verde.