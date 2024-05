Santissimo Crocifisso, reso noto il bilancio dell’associazione ''Festeggiamenti 3 maggio monrealese''

Il sodalizio assolve, come ogni anno, ai suoi compiti di trasparenza

MONREALE, 27 maggio – Quest’anno, come aveva anticipato MonrealeNews nei mesi scorsi, la raccolta per le iniziative ludiche e folkloristiche per la festa del Santissimo Crocifisso non c’è stata, ma l’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese” tiene ugualmente a tracciare un bilancio delle recenti attività svolte.

Lo fa pubblicando un rendiconto che, oltre alla nostra testata, è stato diffuso in alcuni dei più importanti esercizi commerciali della città. Ciò per adempiere agli ormai consueti criteri di trasparenza, così come avvenuto anche negli anni scorsi.

Dal documento si evince che dal fondo cassa residuo del 2023, di 12.271,79 euro sono stati prelevati 218,25 euro per spese bancarie, 2.500 euro per una donazione effettuata nei confronti dell’associazione “Nati due volte onlus”, che da anni opera nel territorio a favore dei ragazzi con disabilità, e 300 euro, infine, destinati al santuario del Santissimo Crocifisso. Il totale delle spese effettuate quest’anno, quindi, ammonta a 3.018, 25 euro. Ne consegue, pertanto, che i fondi restanti nella casa dell’associazione sono 9.253,54 euro.

“Per quest’anno – dice la nota – per volontà dell’arcivescovo, l’associazione non ha svolto la tradizionale raccolta contributiva per promuovere ed arricchire la sfera cultura dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso per dare spazio ai commissari della confraternita di chiedere il contributo ai cittadini e ai commercianti”.