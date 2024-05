Campo sportivo Conca d’Oro, consegnato oggi il tappeto erboso

A partire dalla prossima settimana potrà iniziare la posa sul terreno di gioco. LE FOTO

MONREALE, 31 maggio – Sono arrivati oggi a Monreale i tir che trasportavano le balle di erba sintetica e la sabbia che dovranno essere stese sul terreno di gioco del campo Conca d’Oro per dare vita al nuovo manto erboso.

Il carico, ordinato alla ditta “Mondo”, una delle più affermate aziende in materia di impiantistica sportiva, data la sua mole, è stato temporaneamente collocato negli spazi esterni della ditta Ferreri, sottostanti il Conca d’Oro, in attesa dell’avvio dei lavori di stesura. Da lunedì in poi, quindi, potrà cominciare la posa dei tappeti, che cambieranno il colore del vecchio impianto di via Aldo Moro.

“Se puoi sognarlo, puoi farlo – afferma l’assessore allo Sport. Letizia Sardisco. E così, come nei più bei film animati Disney a lieto fine, è stato consegnato il manto di erba che sarà posato sul campo sportivo comunale Conca d’Oro. La realizzazione di questo progetto, presentato dal Comune e approvato dalla Lega Nazionale Dilettanti, è un momento storico per tutti i monrealesi e non solo per tifosi e sportivi. È il frutto di un grande impegno e di un grande lavoro di squadra. Finalmente restituiremo ai cittadini il campo sportivo riqualificato”.