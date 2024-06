Sette premi in concorsi musicali nazionali per la scuola Margherita di Navarra

Sette premi in concorsi musicali nazionali per la scuola Margherita di Navarra

Sono arrivati al termine di questo anno scolastico pieno di successi. LE FOTO

MONREALE, 7 giugno – Grandi gioie per la scuola Margherita di Navarra che festeggia ben sette premi vinti dagli alunni della classe di pianoforte in tre concorsi differenti.

I giovani pianisti, allievi della docente Silvia Vaglica, frequentano il percorso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado e si sono distinti per talento, impegno e tenacia per raggiungere un ottimo livello di esecuzione musicale che li ha portati a classificarsi ai primi posti in 3 competizioni differenti.

Alla 7° edizione del concorso Internazionale Valle dello Jato per le varie categorie per età di pianisti solisti :

Primo premio a Chiara Nalin Pensabene con punteggio 96/100

Primo premio a Giulia Lupo con punteggio 95/100

Secondo premio a Gloria Turdo con punteggio 94/100

Secondo premio al duo duo a 4 mani composto da Dayana Musso e Martina Musso con punteggio 94/100.

Alla 29° edizione del concorso nazionale “Città di Palermo” per la categoria pianisti solisti Mariachiara Marceca ha vinto il primo premio.

Andrea Modica, sempre da solista ha vinto il terzo premio al “Città di Palermo” e il primo premio al concorso nazionale Villirillo di Isola Capo Rizzuto in Calabria con 99,5/100.

I giovani concorrenti hanno eseguito a memoria programmi di tutto rispetto da Bach e Beethoven a Schubert e si sono classificati sul podio su decine di partecipanti da tutta Italia. Hanno ricevuto gli attestati di merito al termine del concerto scolastico di fine anno alla presenza della dirigente Patrizia Roccamatisi.