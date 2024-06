Asili nido, c’è anche Monreale nelle graduatorie Pnrr per l’assegnazione di 1,6 mln di euro

Arriva la comunicazione del Ministero dell’Istruzione

MONREALE, 16 giugno – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato ieri le graduatorie relative al bando per il nuovo piano per gli asili nido, previsto dal decreto interministeriale n. 79 del 30 aprile 2024 e avviato dal MIM con l’avviso pubblico.

Lo rende noto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che dichiara con grande soddisfazione che è stata assegnata la somma di 1.632.000 di euro in favore del Comune di Monreale che ha già presentato un progetto di massima redatto dai tecnici dell’Area Pianificazione del Territorio per la candidatura. L’iter amministrativo è stato predisposto dal funzionario comunale Nicola Giacopelli, mentre responsabile unico del provvedimento è stata nominata l’ingegnere Simona Russo che si occuperà delle fasi della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione dell’intervento.

“Questo progetto – afferma Arcidiacono – ci consente di migliorare un servizio fondamentale per le famiglie e in particolare per le donne che avranno la possibilità di lasciare i loro bambini in un ambiente ideale per dedicarsi al lavoro con serenità”.

Il provvedimento ministeriale autorizza il sindaco Arcidiacono a sottoscrivere la convenzione da stipularsi con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per disciplinare i rapporti fra le parti per la realizzazione del progetto già approvato dalla Giunta comunale.Gli uffici tecnici comunali hanno dato una accelerata alla realizzazione del progetto esecutivo per realizzazione del progetto esecutivo.