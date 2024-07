Problemi al quadro elettrico dei pozzi di Boara, disagi in alcune zone della città

L’assessore La Corte: “Già domani dovremmo avere una distribuzione più costante”

MONREALE, 3 luglio – A causa di problemi al quadro elettrico dei pozzi di Boara si è verificata una ridotta erogazione dell’acqua. Gli operatori, afferma una nota del Comune, stanno facendo le manovre possibili per garantire una maggiore distribuzione laddove c’è stato maggiore disagio.

Lo rende noto l’assessore ai Servizi Idrici e Interventi manutentivi generali Giovanni La Corte che sta seguendo le operazioni di ripristino. “Da ieri siamo già operativi con una squadra di tecnici – afferma – Speriamo di risolvere quanto prima il malfunzionamento con la speranza che la siccità non abbia ridotto le capacità idriche del nostro territorio così come sta avvenendo per tantissimi comuni della Sicilia. Stamattina - continua l’assessore - dovrebbe andare in sofferenza il centro della città rispetto alle zone più periferiche e questo proprio per recuperare parte del disagio dei giorni scorsi. Già domani dovremmo avere una distribuzione più costante”.