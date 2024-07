Monreale, problemi nell’erogazione dell’acqua nella parte alta della città

L’assessore La Corte: “Stiamo intervenendo per evitare i disagi”

MONREALE, 24 luglio – L’assessore ai Servizi a Rete Giovanni La Corte informa la cittadinanza che stamattina probabilmente si verificheranno disagi nell’erogazione dell’acqua nella parte alta di Monreale.

I tecnici e i dipendenti dell’acquedotto sono già sul posto per verificare le cause e intervenire tempestivamente per evitare disagi alla cittadinanza.