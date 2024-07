Si è spenta a 90 anni la ''zia Mattia'' Arena, fu tra le prime a produrre aranciata

Ricamò il mantello della Madonna del Popolo

MONREALE, 28 luglio - Si è spenta ieri mattina, all’età di 90 anni, Mattia Arena, vedova Lo Presti, da tutti conosciuta e chiamata affettuosamente “zia Mattia”, nata e cresciuta tra i quartieri Pozzillo e Carrubella, dedicando il proprio tempo alla famiglia ed alle attività religiose presso la chiesa della Collegiata, oggi Santuario.

Mattia è stata una mamma ed un’instancabile nonna. Un punto di riferimento per tantissime donne monrealesi, con le quali era solita condividere momenti di preghiera.

La sua è di fatto una figura notoriamente conosciuta soprattutto per la sua fervida fede e la capacità di ricordare a memoria antichissime preghiere, ormai cadute nell’oblio.

Ma non solo: negli anni ‘50 è stata una delle prime donne ad essere impegnata lavorativamente nella produzione di aranciata, presso il laboratorio Di Benedetto, ubicato, ai tempi, nella zona di via Venero alta. Da giovane ha inoltre contribuito alla realizzazione del ricamo del mantello ornamentale, utilizzato in occasione della processione della Madonna del Popolo. Per anni ha anche svolto attività di volontariato accudendo donne degenti.

Lascia le figlie Fina ed Antonella, i generi Nicola e Salvo, i nipoti Vanessa, Domenico, Francesca Asja e Pierpaolo, le pronipoti Beatrice e Virginia.

I funerali saranno officiati presso il santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata, domani, (29 luglio) alle ore 15.

Alla famiglia Arena-Lo Presti le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.