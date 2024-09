Al via i lavori del Pnrr a Palazzo di Città, uffici trasferiti in piazza Guglielmo

Vi resteranno per tutta la durata degli interventi

MONREALE, 10 settembre – Prendono il via i lavori di ristrutturazione del Palazzo di Città di piazza Vittorio Emanuele e si trasferiscono temporaneamente gli uffici comunali ubicati al suo interno.

Si tratta di lavori finanziati con i fondi del Pnrr nel 2022 che comporteranno un totale riassetto dei locali che saranno ammodernati ed ospiteranno pure l’aula consiliare. Per questo motivo, pertanto, si presenta la necessità di liberare le stanze per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori

Alla luce di ciò, alcuni uffici comunali (ufficio di Gabinetto del sindaco, ufficio delle segreteria generale, ufficio legale, ufficio personale sezione giuridica, ufficio del presidente del Consiglio comunale, ufficio protocollo ed ufficio messi comunali) sono sati trasferiti all’interno del Complesso Monumentale Guglielmo II, in una cui ala, già da alcuni anni, funzionavano gli uffici della Sezione Cultura e Turismo dell’Area Promozione del Territorio.

Per qualsiasi altra informazione o indicazione, recita una nota dell’ufficio stampa del Comune, i cittadini potranno rivolgersi ai dipendenti del servizio uscerile (ingresso principale del Complesso dove si trova la sala consiliare del Comune in piazza Guglielmo II) che daranno ulteriori informazioni sulla posizione degli uffici.