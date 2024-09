San Martino, un albero cade sui cavi dell’alta tensione: intervengono i Vigili del Fuoco

Il fatto si è verificato a Valle Paradiso

MONREALE, 12 settembre – Si spezza un albero, probabilmente per le condizioni meteo e cade sui cavi dell’alta tensione a Valle Paradiso, nella frazione di San Martino delle Scale.

Tempestivo, fortunatamente, l’intervento degli addetti ai lavori che sono intervenuti per eliminare un grande pericolo potenziale, che avrebbe potuto trasformarsi in reale e mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a segare i rami, i carabinieri, la Protezione Civile comunale. Qualche disagio per la circolazione e le famiglie del luogo.