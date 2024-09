Mannino replica a Caputo: ''Quando a parlare è un esperto di multe''

L’assessore ai Servizi Ambientali era stato attaccato sulla questione del conferimento rifiuti al bivio Fiore

MONREALE, 13 settembre – Non ha gradito le critiche rivoltegli dall’ex sindaco di Monreale, Salvino Caputo sulle colonne di Monreale News sull’argomento multe, elevate ai cittadini “colpevoli” di aver conferito in maniera irregolare.

E così, l’assessore ai Servizi Ambientali, Giulio Mannino ha replicato, non risparmiando punte di aperta polemica.

“Egregio avvocato Caputo – fa sapere alla nostra redazione con una nota – sono contento di vedere che da qualche mese è molto attivo sui giornali, sintomo di un nuovo impegno politico. Meno contento mi lasciano le sue considerazioni che sono sempre dirette a puntare il dito contro l’operato di tutti: operatori ecologici, responsabili del servizio, assessori, polizia municipale, amministrazione, eccetera, ma mai utili ad una qualsiasi positiva proposta o soluzione.

I suoi ripetuti attacchi – prosegue Mannino – difficilmente le regaleranno una veste nuova, né cancelleranno i disastrosi risultati economici delle sue scelte. Le sue dichiarazioni testimoniano il fatto che lei anche questa volta ha avuto la pretesa di parlare senza conoscere i fatti, ma soltanto per denigrare il lavoro degli altri. Le multe elevate da Città Metropolitana sono oggetto di attenta discussione con gli organi interessati. Su questo argomento come amministrazione daremo massimo supporto a quei cittadini, secondo l’ordinanza comunale, non meritevoli di contestazione.

Se poi lei ha soluzioni diverse da offrirci, le manifesti avendo ormai sicuramente chiaro l’iter da adottare in “materia di multe”.