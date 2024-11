Via Esterna Fontana del Lupo, lunedì comincia la messa in sicurezza

I lavori sono stati finanziati dall’Autorità di bacino con la somma di 240 mila euro

MONREALE, 6 novembre – Lunedì prossimo partiranno i lavori di messa in sicurezza di via Esterna Fontana del Lupo per i quali è già disponibile la somma di 240 mila euro stanziata dalla Regione Siciliana lo scorso anno.

A darne notizia è il sindaco Alberto Arcidiacono che esprime grande soddisfazione per l’avvio di un’altra importante opera pubblica che contribuirà a migliorare la viabilità e la sicurezza in una zona molto importante del territorio monrealese.

Il finanziamento richiesto dall’amministrazione Arcidiacono era stato concesso dall'Autorità di bacino della Presidenza della Regione Sicilia in favore del Comune di Monreale, dopo numerosi sopralluoghi tecnici successivo a un cedimento dell'argine del corso d'acqua in questione che aveva causato problemi alla pubblica incolumità.