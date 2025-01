Stamattina la consegna alla ditta appaltatrice

MONREALE, 7 gennaio – Con la consegna alla ditta appaltatrice, la Palazzolo Costruzioni srl, hanno preso il via oggi a Grisì i lavori finalizzati alla realizzazione della villetta, di un’area sportiva con un campo di calcio a 5 e due campi di padel oltre che un parco giochi di ultima generazione.

Interventi per un importo totale di 791mila euro, con fondi comunali. Il progetto era stato redatto dall'ufficio tecnico comunale, dall’architetto Piero Albanese in particolare, ed era stato seguito dal compianto assessore Geppino Pupella.

“Si tratta di un risultato storico - dichiarano l’assessore Giulio Mannino e la vicepresidente del consiglio comunale Antonella Giuliano - per la frazione che attende opere infrastrutturali ormai da quarant’anni.

“Tutte le amministrazioni che nel tempo si sono succedute - continuano- hanno sempre promesso ciò che invece questa amministrazione, ed in modo particolare il sindaco Alberto Arcidiacono-

con il nostro costante supporto, è riuscita finalmente a portare alla luce .

Siamo orgogliosi e al contempo impazienti di poter finalmente consegnare alla nostra comunità la Villetta tanto attesa unitamente all’area sortiva e al parco giochi.

Per troppo tempo Grisì è stata il fanalino di coda, terra di conquista e di attenzione esclusivamente elettorale: oggi non è più così. Siamo fieri del aver ridato alla frazione di Grisì, in questi anni di amministrazione Arcidiacono, l’attenzione e il lustro che merita.” -concludono l’Assessore Giulio Mannino e il Vicepresidente del Consiglio Antonella Giuliano-.

“Ringraziamo il sindaco per essere sempre la nostra guida e il nostro faro e l’ ufficio lavori pubblici, guidati dall’ architetto Albanese, per il lavoro svolto e la costante professionalità e dedizione dimostrata”.