Domani torna il maltempo: la Protezione Civile annuncia l'allerta gialla

Previste forti piogge, venti di burrasca

PALERMO, 11 gennaio – La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 12 gennaio 2025

Nella giornata di domani, su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla per condi-meteo avverse. In particolare – si legge nell’avviso n.25011 – “dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, specie sui settori tirrenici, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo le coste tirreniche. Mareggiate lungo le coste esposte”.