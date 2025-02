Monreale, si è spenta Antonella Vizzi, impiegata dell’ufficio protocollo del comune

Non ce l’ha fatta dopo alcuni mesi di grande sofferenza

MONREALE, 2 febbraio – Si è spenta, al termine di una malattia che si è aggravata negli ultimi mesi, Antonella Vizzi, impiegata al comune di Monreale presso l’ufficio protocollo ormai da diversi anni.

Antonella, 62 anni, di colleghi viene descritta come una persona dolce, amorevole sempre col sorriso. “Persona speciale e tanto testarda”: così è stata definita dal cugino Antonio Bosco. Dopo un improvviso malore, Antonella è stata ricoverata all'ospedale Buccheri La Ferla lottando fra la vita e la morte, per alcuni mesi prima del tragico epilogo avvenuto nei giorni scorsi. I colleghi del comune di Monreale che si stringono ai familiari per la sua perdita la ricorderanno con affetto per la sua simpatia e la gentilezza con la quale si confrontava con il prossimo.

Alla famiglia le condoglianze da parte del sindaco Alberto Arcidiacono dell’amministrazione e, di tutti i colleghi del Comune di Monreale. I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 12 nella chiesa madre di Balestrate.

Ai familiari di Antonella Vizzi le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.