Giornata Internazionale delle Zone Umide, tanta gente oggi all’escursione al torrente della Monara

L’evento è stato organizzato da BCsicilia Monreale e Legambiente Circolo Mesogeo. LE FOTO

MONREALE, 2 febbraio – Partecipatissima l'escursione di stamattina al torrente della Monara di Vallecuba, per la Giornata Internazionale delle Zone Umide.

Promossa da BCsicilia Monreale e Legambiente Circolo Mesogeo, in collaborazione con il Forum per il Contratto di fiume e di costa dell'Oreto e il Comitato Pioppo Comune, l'iniziativa si inquadrava nel palinsesto degli interventi di Legambiente Mesogeo per la valorizzazione del bacino idrografico del fiume Oreto e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, fondamentali per la gestione dell'impatto dei cambiamenti climatici.

La scelta di promuovere un'escursione lungo questo affluente dell'Oreto rientra tra gli obiettivi di BCsicilia Monreale che intende favorire la conoscenza e la tutela dei beni culturali, ambientali e naturalistici del territorio di Monreale.

La valle fluviale scavata dalla Monara, infatti, oltre ad essere un paesaggio rilevante per il suo particolare ecosistema, riveste anche un certo interesse storico e culturale. Il toponimo "Monara", che compare per la prima volta agli inizi del Novecento in una carta topografica dell'istituto Geografico Militare, non sarebbe altro che una trascrizione erronea del più antico "torrente della Monaca". Una denominazione questa che, nei documenti d'archivio e nella memoria popolare, sembrerebbe alludere al pellegrinaggio di Santa Rosalia e al culto della Santuzza, proclamata patrona e protettrice di Monreale nel 1625.

La passeggiata, guidata da Andrea Arcangelo di BCsicilia Monreale e Arturo Viviano di Legambiente Circolo Mesogeo, ha visto la partecipazione di un folto numero di entusiasti escursionisti e di una troupe di Rai Tre.