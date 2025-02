Sagra del "Carduni Vruricatu”, cambia la viabilità a Pioppo nel weekend

La manifestazione è in programma domani e domenica

MONREALE, 7 febbraio – Cambia la viabilità a Pioppo nel weekend in occasione della terza edizione Sagra del “Carduni Vruricato“, in programma nella frazione domani e domenica.

In base all’ordinanza emanata dal Comando di Polizia Municipale, da domani e fino alle 24 di domenica 9 febbraio Sabato 8 febbraio è prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare nelle vie Passo D’Api , via Polizzi , via Giosuè Carducci e in piazza Manzoni. Nelle suddette vie e piazze vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli valevole dalle 11 di domani alle 24 di domenica. Verrà istituita apposita segnaletica. L’ordinanza sarà resa pubblica attraverso la collocazione di appositi segnali stradali.