Santissimo Crocifisso, la confraternita avvia la raccolta fondi

“Sarà destinata esclusivamente alle cure del santuario”

MONREALE, 7 febbraio – Iniziano i preparativi in vista della festa del Santissimo Crocifisso e, come ogni anno, la confraternita mette in moto la macchina organizzativa.

Nei giorni scorsi è stata disposta dall’autorità religiosa la nomina dei confrati scelti per svolgere il servizio di raccolta fondi a favore del santuario del Santissimo Crocifisso della Collegiata.

I confrati selezionati, che si rivolgeranno agli esercenti per chiedere un contributo economico per la necessità e la cura del santuario, sono per la maggior parte componenti del consiglio direttivo della confraternita.

Coordinatore del servizio sarà il vice presidente, Pietro Maranzano. Membri del gruppo nominato saranno, invece, il presidente Giuseppe Messina, Andrea Sorrentino, Salvatore Brisciano, Alessio Tarallo, Rosario Tarallo, Federico Guzzetta e Daniele Giangrande. I nominativi dei confrati sono stati comunicati anche al comandante della stazione carabinieri di Monreale. Dalla confraternita, inoltre, è stato reso noto il bilancio della raccolta effettuata presso i commercianti lo scorso anno, che è stata pari a 14.374,77 euro in totale, anch’essi adoperati a beneficio esclusivo del santuario.

“Anche con questa iniziativa - fanno sapere dalla confraternita - si porta avanti lo spirito confraternale che intende proseguire il processo di formazione spirituale già avviato, che miri a un percorso che non veda nei festeggiamenti del 3 maggio il momento più importante, ma solo la tappa di un cammino da percorrere in fraternità, rinsaldando lo stile di vita e le relazioni all’interno del sodalizio, avendo come obiettivo il comune cammino di fede. Su questo è al lavoro il consiglio direttivo, accogliendo come elementi tradizionali sicuramente quelli dell’appartenenza che da sempre contraddistinguono la vita della confraternita, avendo come obiettivo precipuo la cura delle necessità del santuario che ne rappresenta il cuore”.