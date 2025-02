Aquino, inaugurato l’oratorio della parrocchia di San Giuseppe

Ieri il via al campo “Antonio Giotti”

MONREALE, 9 febbraio - È stato inaugurato ieri l’oratorio della parrocchia di San Giuseppe in Aquino. L’evento, tenutosi al campo Antonio Giotti in Via Molara Piccola, ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza degli abitanti della frazione, nonché dei bambini e dei ragazzi del territorio che saranno cuore e anima dell’oratorio.

Presente il parroco della chiesa di San Giuseppe, don Piergiorgio Pizzo, il gestore del campo Fabio Casamento, la famiglia di Antonio Giotti (a cui è intitolata la struttura che ha ospitato l’inaugurazione), rappresentata dai figli Giovanni e Girolamo, e Pasquale Romano.

Nominato anche il segretario generale dell’oratorio, Lorenzo Terzo. Per l’occasione, è stata anche inaugurata la nuova rete di pallavolo, posta sul sintetico del campo di calcetto, famoso tra gli appassionati monrealesi di futsal, fornita a scopo benefico da Giovanni Giotti.

L’evento è stato un primo momento di aggregazione della nuova comunità che si legherà attorno alla parrocchia come centro gravitazionale della frazione, suggellato ancora di più dall’istituzione di questo oratorio che vedrà come protagonisti i tanti bimbi e i tanti ragazzi del territorio.