Tecnologia, a Monreale arriva il “facilitatore digitale”

L’iniziativa è promossa dal Gal Terre Normanne in collaborazione con l’amministrazione comunale

MONREALE, 11 febbraio – E’ stato attivato al Comune di Monreale il servizio del “facilitatore digitale”, grazie ad un progetto del Gal Terre Normanne il nuovo “Punto di facilitazione digitale” misura 1.7.2 del PNRR del Dipartimento Formazione - Regione Sicilia.

Il servizio funzionerà nei locali della biblioteca Santa Caterina di via Pietro Novelli dal lunedì al giovedì con orario flessibile sulla base delle richieste, che potranno essere effettuate per appuntamento contattando il numero 3278281151. L’obiettivo del progetto, portato avanti con la collaborazione attiva dell’amministrazione, è quello di aiutare i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e di Internet in generale e li guiderà nella verifica dei fabbisogni individuali di competenza. Il compito del facilitatore sarà quello di avviare percorsi educativi, nei quali la centralità è posta sulla persona e sulla sua rete di relazioni, attitudini nei confronti del digitale e strumenti in uso.

Il cittadino, verrà supportato nelle attività legate all’accesso ai servizi pubblici digitali (SPID, servizi sanitari, servizi scolastici e formativi, servizi fiscali e tributari, ecc.), senza sostituirsi a quest’ultimo nell'accesso e nell'operatività all’interno di aree riservate e personali.

Il cittadino verrà sostenuto nelle attività legate all’utilizzo di servizi digitali offerti da soggetti privati (gestione di un account di social network, ricerca di opportunità lavorative, acquisti su portali di e-commerce, attività legate all’Internet banking), nel rispetto della privacy.

Sarà una guida anche per l’utilizzo degli applicativi digitali di base, fruiti da smartphone o da PC (Internet browser, software di elaborazione testi, fogli di calcolo, software di creazione di presentazioni, app di videoconferenza, gestione della posta elettronica). Questa figura si occuperà di sensibilizzare il cittadino in merito ai processi della sicurezza informatica (tutelare l’utenza dai rischi della rete, proteggere privacy e dati, salvaguardare file, sistemi e dispositivi). Responsabile del progetto è Francesco Rossi Direttore del Gal Terre Normanne.