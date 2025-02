Servizio Civile, prospettive e modalità: se ne è parlato oggi a Santa Caterina

L’iniziativa è stata organizzata da “Giovane Futuro”

MONREALE, 12 febbraio - Promosso dalla consulta giovanile di Monreale e dall'associazione Giovane Futuro, si è tenuto oggi un incontro sul servizio civile universale nei locali della biblioteca comunale Santa Caterina.

Un gruppo di giovani dai 18 ai 28 anni si è presentato per avere maggiori informazioni sulla possibilità di fare domanda per il servizio civile. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Conosci te stesso” dell'associazione Giovane Futuro, finanziato dalla Regione Siciliana.

I partecipanti all’incontro sono stati accolti dal presidente dell’associazione Giovane Futuro Fabio Casamento, che ha spiegato loro tutte le opportunità che si celano dietro il servizio civile universale, che garantisce un’esperienza retribuita in progetti di utilità sociale, crescita personale e sviluppo delle competenze.

Quindi è intervenuto Paolo Lupo, relatore dell’evento e componente della consulta giovanile, che ha già effettuato lo scorso anno la domanda per il servizio civile presso una delle associazioni del nostro territorio, che ha guidato i giovani presenti alla compilazione della domanda, spiegando tutto il procedimento passo dopo passo: dal login tramite Spid alla piattaforma del dipartimento delle Politiche Giovanili, fino alla scelta della sede dell’ente ove fare richiesta.

“L’iniziativa di oggi serve per dare fiducia ai giovani per l’inserimento nella società attraverso il servizio civile – ha dichiarato Casamento – Le opportunità non mancano, ma bisogna fare chiarezza delle informazioni: l’associazione è sempre attiva a queste finalità”.