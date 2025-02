Sanremo, c’è anche “Una voce per Monreale”

Una delegazione partecipa a “Casa Sanremo Live Box”

SANREMO, 13 febbraio – C’è anche il marchio di “Una voce per Monreale” fra le manifestazioni collaterali della 75ª edizione del Festival di Sanremo, in corso di svolgimento fino a sabato al teatro Ariston.

Una qualificata delegazione della ormai celebre manifestazione canore monrealese, infatti, è partita alla volta della città ligure dei fiori in virtù della solida partnership con “Casa Sanremo Live Box”, la rassegna trasmessa sui social in streaming che raccoglie artisti provenienti da tutte le parti d’Italia.

A Sanremo la spedizione di “Una voce per Monreale” è composta da Mario Micalizzi, patron della manifestazione, Mauro Fasone, direttore artistico e vocal coach e dagli artisti Aurora Bellomia, vincitrice dell’edizione 2024, Carmen Lupo, che ha trionfato nel 2023, Chiara Contino e Alessandro Iacona, anch’essi partecipanti alla manifestazione e Carlotta Naimi, new entry della scuola di Fasone.

Nel corso di questi giorni gli artisti provenienti da Monreale hanno partecipato a delle importanti Master Class, esibendosi quindi al Palafiori, nei pressi del tetro Ariston.