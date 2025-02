Sanremo, le rappresentanti di “Una voce per Monreale” vincono tre borse di studio

Riconoscimenti a Carmen Lupo, Carlotta Naimi e Chiara Contino, che hanno partecipato al “Casa Sanremo Live Box”

SANREMO, 14 febbraio – C’è gloria per tre rappresentanti di “Una voce per Monreale” impegnate nel contest di “Casa Sanremo Live Box”, manifestazione collaterale alla 75ª edizione del Festival della canzone italianma. Per loro arriva, infatti, un premio che consiste in una borsa di studio da mille euro messa in palio dall’organizzazione.

A ricevere questo prestigioso riconoscimento, che consiste nella possibilità di prendere parte ad un campus di alta specializzazione, sono state Carmen Lupo, che ha canta “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, Carlotta Naimi, che ha proposto “On my own” di Nikka Costa e Chiara Contino, esibitasi in “I don’t know” di Noa.

Le tre ragazze, allieve del maestro Mauro Fasone, che hanno partecipato in rappresentanza di “Una voce per Monreale”, partner ufficiale di “Casa Sanremo Live Box”, si sono esibite ieri pomeriggio al PalaFiori di Sanremo, riscuotendo successo e venendo premiate fra gli oltre 400 partecipanti alla selezione sanremese.