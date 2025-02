Monreale, le danneggiano la macchina nella notte: ignoti gli autori

È successo a una donna in via della Repubblica lo scorso 6 febbraio

MONREALE, 15 febbraio – Svegliarsi al mattino e trovare la propria macchina distrutta non deve essere una bella sensazione. È però quello che è capitato ad un a donna monrealese lo scorso 6 febbraio.

Quella mattina, nel momento in cui ha avuto modo di guardare in direzione della propria vettura, si è accorta che le era stato provocato un danno di grande rilevanza.

La macchina, una Ford Fiesta bianca, era stata parcheggiata lungo la discesa di via della Repubblica. Qualcuno nel corso della notte, non si comprende per quale ragione, se per una distrazione o per una guida un po’ “allegra”, ha urtato violentemente contro la fiancata lato passeggero, danneggiandola pesantemente. Anche il vetro del finestrino laterale è andato in frantumi, come testimonia la foto che pubblichiamo a corredo di questo articolo.

C’è chi dice, addirittura, di avere sentito un botto fragoroso nel corso della notte, verosimilmente causato dall’impatto. Per il resto non si sa nulla, se non che a collidere con la Ford Fiesta è stata una macchi a di colore blu, come dimostrano i segni ancora evidenti sullo sportello. Comunque sia andata, si tratta certamente di qualcuno con senso del vivere civile pari a zero, dal momento che non si è degnato di lasciare un biglietto o comunque farsi vivo.

La donna si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia, chiedendo di poter visionare eventuali immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza di qualche esercizio commerciale dei paraggi. Purtroppo, però, questa procedura non potrà essere applicabile, probabilmente per motivi di privacy.

Sicuramente una bella disdetta, considerato che la copertura assicurativa non basterà a coprire questo tipo di danno occorso alla donna, che ora, con ogni probabilità, a meno di eventuali “soffiate”, dovrà “piangersi” il sinistro subìto, con conseguente esborso di denaro.