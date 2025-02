Monreale, cade l’ennesimo albero sulla SP57

Caputo: “Forse si attende il dramma per intervenire”

MONREALE, 16 febbraio – “Forse si attende l’evento drammatico per intervenire su un tratto di strada che presenta una vegetazione antica e pericolante, complice gli incendi e il conseguente dissesto idrogeologico. (…)

(…) Una situazione nota al dipartimento delle Foreste, al Corpo Forestale e ai Comuni di Palermo e Monreale. Nonostante ciò nessuno di competenza interviene a rimuovere un fenomeno che rischia di diventare pericolosissimo”

A dichiararlo è Salvino Caputo, vicesegretario regionale dell’Udc dopo l’ennesimo albero caduto sul tratto di strada che collega Palermo con la frazione monrealese di San Martino delle Scale, che ha ostruito il tratto di strada e bloccato la circolazione per diverse ore.

“Resto stupito – ha affermato Salvino Caputo – che nonostante siamo in presenza dell’ennesimo cedimento di alberi di alto fusto, che si riversa sull’asse stradale, ad oggi non si registrano interventi di censimento degli alberi sul versante stradale e sul loro abbattimento preventivo. Ricordo che siamo in presenza di una arteria ad alta percorribilità, non solo di automobilisti, ma di pullman di autolinee e di scuolabus che trasportano i bambini a scuola. Mi auguro – ha concluso Caputo – che le autorità competenti si attivino in funzione di prevenzione e di eliminazione delle condizioni di pericolo. Intanto oggi stesso invieremo una segnalazione al Prefetto che sicuramente non sarà distratto e dormiente come le autorità direttamente competenti”.