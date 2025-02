Monreale, pubblicato l’avviso per le consulte di frazione

Le richieste devono essere presentate entro il 20 marzo

MONREALE, 19 febbraio – Il dirigente dell’area Affari Istituzionali Generali e Legali, Dino Miceli ha siglato l’avviso già pubblicato sul sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it per l’istituzione delle consulte di frazione.

La candidatura per ciascun componente può essere presentata da associazioni, partiti politici, organizzazioni sindacali che operano stabilmente nell’ambito delle diverse frazioni o dai singoli cittadini alla mail: comune.monreale@pec.it .

Ecco i requisiti richiesti: essere cittadino italiano; essere residente a Monreale, elettore in una delle frazioni; avere l’esercizio dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne per delitti non colposi e a pena detentiva per contravvenzioni; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; essere in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di consigliere comunale.

L’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line del Comune per trenta giorni con l’allegata modulistica. L’istanza dovrà pervenire entro il 20 marzo prossimo.