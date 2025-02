Reddito di povertà, il comune istituisce uno sportello per supportare gli utenti

Sarà attivo a partire dal 27 febbraio

MONREALE, 19 febbraio – Dal prossimo 25 febbraio sarà possibile presentare domanda per il reddito di povertà, un contributo una tantum destinato alle famiglie in difficoltà economica residenti in Sicilia.

La misura, introdotta dalla Regione, prevede un bonus fino a 5.000 euro, con un fondo complessivo di 30 milioni di euro gestito dall'Irfis. Al fine di aiutare tutti i cittadini che ne faranno richiesta, l’amministrazione comunale ha istituito uno sportello presso l’ufficio della Solidarietà sociale di via Venero 117.

Ne dà notizia l’assessore alle Attività Sociali, Riccardo Oddo. “A partire dal 27 febbraio – afferma – i cittadini monrealesi per la presentazione della domanda di contributo “Reddito di Povertà” nei giorni di martedì e venerdì dalle 9 alle 12, per istruire le domande saranno supportati da alcuni dipendenti che li aiuteranno nella presentazione delle istanze”.

Chi vuol farlo in maniera autonoma può presentare la richiesta a partire dalle ore 12 del 25 febbraio prossimo e fino alle ore 17 del 15 aprile, in autonomia con spid o carta nazionale dei servizi CNS accedendo al seguente link https://incentivisicilia.irfis.it

L’assessore Oddo ha rivolto un plauso al governo regionale per aver istituito questo bonus in aiuto alle famiglie s che vivono in condizioni di difficoltà economiche, garantendo un sostegno immediato per affrontare le spese essenziali.