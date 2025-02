Assegno di maternità, da lunedì 24 si possono presentare le richieste per ottenere il bonus

Ecco cosa fare per richiederlo

MONREALE, 21 febbraio – Da lunedì prossimo, 24 febbraio, sarà possibile presentare richiesta di accesso al cosiddetto “assegno di maternità”.

Lo comunica il settore “Promozione sociale” del Comune di Monreale dopo la comunicazione del dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

L’istanza dovrà essere presentata dai soggetti aventi diritto nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione. Al bonus hanno diritto le donne residenti nel territorio di Monreale, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno.

L’assegno verrà corrisposto nell’importo di 407,40 euro mensili per cinque mensilità, per un importo complessivo pari a 2.037 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2025 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria.

La domanda, completa di tutta la documentazione, può essere presentata entro e non oltre sei mesi dalla nascita del bambino o dell’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento presso gli uffici dell’area 3 “Promozione sociale e territoriale” siti in via Venero 117 nei giorni lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 11,30 e martedì pomeriggio dalla 15 alle 17,30 a mezzo mail al seguente indirizzo: “promozione.sociale@comune.monreale.pa.it

Per ulteriori informazioni si può visionare il bando sul sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it