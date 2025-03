Monreale, è andato bene Carnival Feast 2025

Le iniziative proseguono fino a martedì

MONREALE, 2 marzo – Sì è rivelato un evento di grande successo, che continua anche oggi con balli folkloristici e tamburinai e si concluderà martedì pomeriggio con la sfilata delle scuole il Carnival 2025 organizzato dall’assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale.

Il sindaco Alberto Arcidiacono e l'assessore Salvo Giangreco hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione. Apprezzato e coinvolgente lo spettacolo finale in piazza Guglielmo II - "Zott il fuoco che cammina" di Opera Fiammae (spettacolo itinerante per le vie della città).

Ed ancora grande partecipazione per lo spettacolo itinerante per le vie della città - "Tamburina e Majorettes di Asparà" dell'Associazione Folk, con tamburini siciliani e farfalle danzanti. In tanti hanno partecipato allo Spettacolo itinerante con sfilata in abiti storici della Historical Dance Academy.

Ad Aquino, i bimbi del territorio si sono intrattenuti in una grande festa a tema carnevalesco, seguendo un carro colorato che è partito dal centro della frazione e si è fermato all’interno del Campo Antonio Giotti.

A ritmo di musica, i bambini e le loro famiglie hanno poi passato insieme un pomeriggio all’insegna del divertimento, grazie all’iniziativa portata avanti dai ragazzi della Parrocchia di San Giuseppe e all’associazione Giovane Futuro.

Martedì e’ in programma la grande PARATA DEL MARTEDÌ GRASSO dalle ore 16.30/17.30: Sfilata itinerante con le Scuole di Monreale (raduno "Al Canale").

* Ore 18.30: Spettacolo finale in Piazza Guglielmo II.

Successo anche per gli eventi organizzati nelle frazioni di EVENTI NELLE Frazioni di VILLACIAMBRA dove davanti la Scuola Materna della frazione sono stati organizzati giochi in maschera, animazione e intrattenimento ludico.

Nella Frazione di Pioppo grande successo per la Sfilata di carri e maschere per le vie della frazione.

L'evento organizzato dal 27 Febbraio al 4 Marzo ha coinvolto anche i tamburinai di Monreale, spettacoli itineranti, sfilate, stand culinari e intrattenimento per tutte le età.