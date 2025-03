Lavori alla rete fognaria in via Antonio Veneziano, traffico temporaneamente rivoluzionato

Un’ostruzione aveva costretto gli addetti a diversi interventi di autospurgo

MONREALE, 5 marzo – Riguardano il sistema fognario i lavori in corso di svolgimento nel tratto conclusivo di via Antonio Veneziano, nei pressi dell’intersezione con largo Canale.

Dopo diversi inconvenienti, dovuti ad una ostruzione, che avevano obbligato gli addetti a fare ricorso all’autospurgo, l’amministrazione comunale, come fa sapere il sindaco Alberto Arcidiacono, ha deciso di intervenire in maniera più organica, predisponendo uno scavo che – si spera – dovrebbe risolvere definitivamente il problema.

Nel giro di poche ore, quindi, i lavori dovrebbero essere ultimati e il tratto sarà ricoperto per consentire il ritorno al traffico veicolare, che, per ovvie ragioni, è stato interdetto nella zona e “dirottato” su via Guido Baccelli e via Pietro Novelli.