Via Pezzingoli, torna regolare la viabilità

La strada è stata recentemente acquisita dal comune

MONREALE, 8 marzo – Riprende la normale viabilità sulla via Pezzingoli, recentemente acquisita dal Comune di Monreale cosiddetta SP 68 Bis.

La comunicazione arriva dall'assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde, che ha annunciato il ripristino dei servizi di trasporto pubblico nel tratto interessato.

In particolare, il primo tratto della strada, che va dall'Acqua Park alla rotonda di Aquino, tornerà ad essere regolarmente servito dagli autobus delle autolinee della ditta Giordano e dagli scuolabus comunali.

"Siamo lieti di poter ripristinare la normale viabilità su questa importante arteria stradale – ha dichiarato l'assessore Di Verde – Questo permetterà ai cittadini di usufruire nuovamente dei servizi di trasporto pubblico e faciliterà gli spostamenti in tutta la zona".

L'amministrazione comunale si impegna a monitorare costantemente la situazione e a garantire la sicurezza e l'efficienza della viabilità sulla via Pezzingoli attraverso il comando della Polizia Municipale.