Morte di un operaio a Monreale, la Fillea: “Sicurezza assente. Nei comuni troppi cantieri abusivi e lavoro in nero”

“I controlli a macchia d’olio non bastano"

PALERMO, 18 marzo – “È l’ennesima tragedia sul lavoro, che distrugge un’altra famiglia e interroga tutti, a soli dieci giorni di distanza dalla morte del giovane imprenditore schiacciato a Termini Imerese dal mezzo che stava utilizzando”.

È quello che dichiara il segretario generale della Fillea Cgil Palermo, Piero Ceraulo, commentando la morte di Antonino Alongi, 55 anni, l’operaio edile di Monreale che ha perso la vita ieri precipitando dal primo piano di un’abitazione.

Come le altre volte, la Fillea si è recata sul luogo dell’incidente, per verificarne le dinamiche. “E ai nostri occhi si è presentata un’agghiacciante verità: abbiamo ancora una volta constatato quella che è ormai diventata una triste e abbastanza chiara consuetudine – stigmatizza Ceraulo - Nei comuni della provincia, si sta registrando un aumento repentino di lavoro nero e irregolare e si avviano cantieri in assenza di denuncia di inizio dei lavori e di norme di sicurezza e di tutele.

La dice lunga il fatto che sul posto non ci fosse il cartello del cantiere, che invece deve essere ben visibile e contenere le informazioni sulla ditta coinvolta nella realizzazione dei lavori, su chi li ha commissionati, sulle autorizzazioni concesse”.

“E non abbiamo visto misure di sicurezza predisposte tali da evitare cadute dall’alto – prosegue Ceraulo - I controlli, che ogni volta sollecitiamo, sul territorio del palermitano procedono ancora a macchia di leopardo. Diventa pertanto difficile riconoscere le irregolarità, malgrado le nostre continue denunce, che sono ormai diventate nei paesi una metodologia. Non ci si preoccupa di intensificare i controlli e quindi i cantieri privati abusivi proliferano”.

Ieri la Fillea aveva in corso una riunione con il comitato delle vittime del lavoro edile, di cui fanno parte anche i familiari delle vittime della strage di Casteldaccia, che hanno appreso quasi in diretta del nuovo incidente mortale.

“A distanza di quasi un anno dalla terribile strage di Casteldaccia, oggi ci siamo ritrovati insieme ad affrontare un dramma che ancora una volta ha sconvolto un’altra famiglia – dichiarano Fabrizio Giordano, Chiara Raineri e Monica Garofalo, responsabile del comitato – Lanciamo per l’ennesima volta il nostro appello alle istituzioni, chiedendo di intervenire in maniera concreta e immediata.

O tutti i soggetti che si occupano di sicurezza dialogano tra di loro, oppure questa strage continua non avrà mai fine. Siamo disponibili sin da subito ad aiutare i familiari di Antonino Alongi per offrire tutto il nostro supporto, sia dal punto di vista economico che legale e psicologico”.

La Fillea Cgil Palermo si attiverà presto con una nuova mobilitazione per rafforzare le richieste di qualche giorno fa per la riconvocazione del tavolo sulla sicurezza in Prefettura.