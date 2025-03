Piazzetta Vaglica, danneggia panchina e vaso, ma beve il caffè e va via

Un automobilista provoca il danno, ma non se ne cura

MONREAL, 18 marzo – Continuano a non brillare per senso civico alcuni monrealesi che dimenticano a volte, anzi purtroppo un po’ troppo spesso come le cose pubbliche appartengano a tutti a cominciare da noi stessi.

Diverse volte, invece, prevale l’idea che le cose pubbliche siano di nessuno, quindi infischiarsene è lecito. Come nel caso dell’automobilista che stamattina, intorno alle 8, al volante di una Fiat Punto, percorrendo a senso unico il tratto del corso Pietro Novelli, all'altezza di via Soldano-via Miceli, direzione piazzetta Vaglica, superava la barriera posta per delimitare l'area pedonale, in direzione via Roma, travolgendo la panchina in cemento, distruggendo un vaso e danneggiando la pianta di bosso di discreto valore da pochi giorni acquistata dal comune. Solo per un miracolo non ha distrutto la vetrata del negozio ivi ubicato.

L’uomo, poi, con invidiabile nonchalance, dopo il danno provocato, consumava il caffè in un bar poco distante, per poi andare via, come se nulla fosse. Su segnalazione dei cittadini, sono intervenuti gli operai del comune per ripristinare il decoro, sostituendo gli arredi.