La morte di Antonino Alongi, Caputo: “Controlli rigorosi nei cantieri e non più a campione”

“Necessaria una convocazione in Prefettura sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”

MONREALE, 18 marzo – “Sono vicino al dramma della famiglia Alongi per l’inaccettabile morte del loro caro. E sono certo che il loro dolore sia parte della nostra comunità.

Non e’ certamente il momento delle recriminazioni, ma e’ evidente che anche nella nostra Citta’ sia giunto il momento di attivare ogni forma di vigilanza e controllo per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri edili e nell’agricoltura. Non si puo’ tollerare che si esca la mattina per lavorare e non si torni piu’ a casa per la mancanza di garanzie di sicurezza”.

A dichiararlo è Salvino Caputo vicesegretario regionale dell’Udc che oltre ad avere espresso il cordoglio alla famiglia, chiede che vengano attivati rigorosi controlli, su tutti i cantieri pubblici e privati nel territorio comunale, in quanto non sono sufficienti sporadici controlli cosiddetti a campione.

Serve un cambiamento di strategia e la consapevolezza della esistenza di grandi rischi su luoghi di lavoro. A fronte di un fenomeno generalizzato di insufficienza di controlli amministrativi e di sicurezza , su cui tutti certamente condividiamo – ha evidenziato Salvino Caputo – serve una nuova e articolata strategia di prevenzione e controllo.

Ecco perche’ ritengo indispensabile, stante la vastita’ del nostro territorio e la esistenza di cantieri aperti anche per piccoli lavori di manutenzione edile che la Prefettura di Palermo convochi una riunione con carattere di urgenza per la attivazione , con uomini e mezzi , di misure di vigilanza e di controllo in termini di prevenzione sul nostro territorio. Soltanto con rigorosi ed articolati controlli e verifiche delle condizioni di sicurezza e di regolarizzazione delle posizioni di lavoro potremo sperare che drammi come quello che ha coinvolto la famiglia Alongi e la comunita’ monrealese possano non ripetersi".