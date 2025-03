Monreale, c’è un’altra centenaria: è la signora Pina Cangemi

Ha insegnato per tanti anni nelle scuole di Monreale

MONREALE, 21 marzo – Da oggi Monreale ha una nuova centenaria: è la signora Giuseppina “Pina” Cangemi, sposata Giordano, nata a Monreale il 21 marzo 1925.

Giovanissima, ha lavorato come impiegata al Comune di Monreale. Dopo essersi laureata al Magistero, ha insegnato per diversi anni come maestra al 2° Circolo Didattico di Monreale, per poi diventare insegantedi lettere alla scuola media “Guglielmo Secondo”, dove ha continuato fino alla pensione.

Nel 1951 ha sposato il segretario comunale di allora, Salvatore Giordano, con cui ha avuto tre figli, ed è rimasta vedova dopo 42 anni di matrimonio. È nonna di quattro nipoti e bisnonna di quattro pronipoti.

Tanti anni fa la si incontrava per strada con il suo fido volpino “Mizzi” che portava a spasso ogni giorno.

Pina Giordano ha amato e frequentato il teatro e il cinema, ha viaggiato molto, ma soprattutto ha coltivato una grande passione per la lettura che ha trasmesso ai figli. Continua con grande sensibilità ad amare tutta la sua famiglia, che oggi festeggia con gioia i suoi cento anni.