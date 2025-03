Monreale, ieri un incontro per sostenere la genitorialità tra missione e sfida

Promosso dall’Ufficio per la pastorale familiare, è stato rivolto a tutte le parrocchie della città

MONREALE, 22 marzo – Al centro dell’incontro di ieri alla Sala della Pace di Monreale è stata la necessità di rimettere al centro del dibattito cittadino il tema della responsabilità educativa e approfondire i ruoli e le funzioni proprie della genitorialità.

Su queste basi si è svolto ieri, quindi, l’incontro-dibattito promosso dall’Ufficio per la pastorale familiare dell’arcidiocesi di Monreale e rivolto ai genitori delle parrocchie di Monreale sul tema proposto con una ricca relazione del professore Luciano Sesta, docente dell’Universita’ degli studi di Palermo e della facoltà teologica di Sicilia.

Nella sua articolata relazione, facendo riferimento a filosofi e studiosi dell’educazione, il professore Sesta ha posto l’attenzione dei presenti sulla lezione di vita rappresentata dai figli e sull’importanza della cura educativa.

“Nei figli la natura ci dà una lezione umana - ha affermato Sesta - il figlio non è qualcosa che si fa, ma qualcuno che arriva nella nostra vita e va accolto. Quando nasciamo non possiamo sapere di essere stati desiderati, ma ciò che conta è che siamo stati accolti e come lo siamo. I figli sono persone, è l’accoglienza che i genitori riservano loro ciò che conta e che fa la differenza”.

L’incontro-dibattito ha poi toccato anche il problema delle separazioni, che spesso incide sulla vita dei figli e quello della responsabilità educativa, in cui la cooperazione fra genitori in vista del bene dei figli è fondamentale. Per chiudere l’incontro si è fatto, infine, riferimento alle figure del padre e della madre e ai loro compiti.

Compito del genitore è rendersi superfluo progressivamente nella vita del figlio per compiere la sua missione. La sua presenza per essere davvero efficace deve essere una sorta di ombra, una presenza evanescente, che può giovare al figlio nei momenti in cui ne avrà bisogno. Una presenza che c’è, sempre pronta a far prova della sua cura educativa, ma non è invadente.