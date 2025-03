San Giuseppe ad Aquino, tante iniziative anche nel weekend

Gli eventi, che facevano parte dei festeggiamenti per la ricorrenza del 19 marzo, hanno riscosso un grande successo. LE FOTO

MONREALE, 24 marzo - Non si sono fermate giorno 19 le iniziative per la ricorrenza di San Giuseppe ad Aquino. Anche nel weekend, infatti, la cittadinanza della borgata è stata protagonista di una serie di eventi che hanno reso speciale sia il pomeriggio di sabato 22 che la mattinata di domenica 23.

Le iniziative, proposte dalla chiesa di San Giuseppe e dai Fratelli Missionari della Misericordia, hanno riscosso un grande successo. Partendo da sabato, quando a partire dalle 16 il pallone ha iniziato a rotolare al Campo Antonio Giotti in occasione della “Partita dell’amicizia” tra le formazioni giovanili della frazione, che hanno partecipato con ottimi risultati all’ultima edizione del Torneo dei Quartieri - Young Edition.

I ragazzi, sostenuti da un tifo elettrizzante, hanno dato spettacolo in campo, alla presenza del parroco don Piergiorgio Pizzo e del vescovo dell’arcidiocesi di Monreale Gualtiero Isacchi. Entrambi hanno preso la parola dopo il triplice fischio, menzionando l’incredibile lavoro dell’oratorio della parrocchia, che ha reso possibile tutto ciò. È stato poi presentato il progetto del “Torneo delle Parrocchie”, illustrato ai presenti da Pasquale Romano: una competizione di calcio a 5 riservata ai ragazzi, con un'età dai 6 ai 14 anni, degli oratori delle chiese del territorio.

Successivamente, è andato in scena lo spettacolo di cabaret di Salvo Cambria in piazza Aquino. Tra una battuta e un’altra, è stato poi dato spazio ad un piccolo momento di karaoke per chiudere la serata.

La domenica mattina, sempre in piazza, è stato messo in piedi un vero e proprio mercatino dell’usato, dove è stato possibile effettuare acquisti di ogni tipo: da libri di qualsiasi genere ad oggetti di antiquariato. Il ricavato di ogni acquisto sarebbe stato devoluto come offerta alla chiesa di San Giuseppe, che ha organizzato l’iniziativa. Chi si trovava in piazza, inoltre, ha avuto l’opportunità di degustare le sfince di San Giuseppe.

Presente in loco anche ADIS Palermo di Maurizio Ferrara, che ha goduto di uno spazio durante la mattinata per effettuare un intervento con lo scopo di sensibilizzare i presenti sulla donazione di sangue, così come lo studio fotografico Stories di Davide De Santis, che ha scattato diversi “foto-ritratti” su richiesta dei passanti.