Elezione del Consiglio della Città Metropolitana di Palermo, ecco i nomi di chi voterà

La consultazione si terrà domenica 27 aprile, già costituito l’ufficio elettorale

PALERMO, 26 marzo – In vista delle votazioni che si terranno domenica 27 aprile per l’elezione del Consiglio della Città Metropolitana di Palermo, è stato definito e reso pubblico (…)

(…) l’elenco di coloro che sono chiamati a designare i componenti della nuova assemblea provinciale: si tratta dei sindaci e dei consiglieri attualmente in carica in tutti i comuni del Palermitano, per un totale di 1109 amministratori locali.

Per quanto riguarda Monreale, oltre al primo cittadino Alberto Arcidiacono, sono chiamati al voto i consiglieri comunali Santina Alduina, Massimo Cinà, Rosanna Giannetto, Valeria Giardi, Antonella Giuliano, Marco Intravaia, Francesco La Barbera, Giovanni La Corte, Pippo Lo Coco, Fabrizio Lo Verso, Giusi Madonia, Giulio Mannino, Paola Naimi, Andrea Noto, Riccardo Oddo, Flavio Pillitteri, Antonella Romano, Silvio Terzo, Michele Tusa, Pietro Venturella, Mimmo Vittorino e Ignazio Zuccaro, tutti facenti parte della maggioranza, nonché gli esponenti dell’opposizione Davide Mirto e Sandro Russo, entrambi del Partito Democratico.

La presidenza del Consiglio Metropolitano spetta di diritto al primo cittadino del capoluogo: ad assumere questa carica sarà quindi Roberto Lagalla, attuale sindaco di Palermo, che di recente con Gianfranco Micciché e Raffaele Lombardo ha fondato il movimento politico “Grande Sicilia”.

Intanto, nei giorni scorsi l’assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha approvato il decreto relativo all’istituzione dell’ufficio elettorale della Città Metropolitana, che è composto da Santo Ciccarelli (presidente), Vincenzo Lodato e Pietra Rizzo, rispettivamente segretari comunali di Bolognetta, Giardinello e Santa Cristina Gela.