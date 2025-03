Asp, dal 1° aprile il rinnovo dell’esenzione ticket per reddito

Si potrà richiedere online o nei Caf convenzionati. L’Asp ha organizzato anche uno sportello itinerante. A Monreale giovedì 3 aprile, piazza Guglielmo

PALERMO, 28 marzo - Sono oltre 400 mila gli utenti di città e provincia che dall’1 aprile, saranno chiamati a rinnovare o chiedere ex novo l'esenzione ticket per reddito.

I cittadini interessati potranno richiedere e ottenere il certificato in tempo reale attraverso una procedura interamente su internet collegandosi al portale Sistema TS (Tessera Sanitaria) all'indirizzo: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/it/web/guest/esenzioni-da-reddito-cittadini

PROCEDURA ONLINE - E' possibile accedere con pc, tablet o smartphone. Con pochi click, attraverso una procedura semplice e intuitiva, i cittadini muniti di SPID, Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o carta d'identità elettronica (CIE) potranno: inserire i dati personali nell’apposita autocertificazione elettronica con richiesta di esenzione per motivi di reddito, ottenendo immediatamente l'attestato; visualizzare e stampare le esenzioni proprie per motivi di reddito attive.

CONVENZIONE CON I CAF - Così com'è avvenuto lo scorso anno, l’Asp di Palermo ha stipulato convenzioni con i CAF ai quali i cittadini potranno rivolgersi per rinnovare o richiedere gratuitamente il certificato di esenzione ticket per reddito. L’elenco completo dei CAF finora convenzionati è visibile nell’apposita sezione del sito internet dell’Azienda all’indirizzo: https://www.asppalermo.org/novita/esenzione-ticket-per-reddito-2025/. Tale elenco è in continuo aggiornamento.

SPORTELLO ITINERANTE - L’Asp di Palermo, per andare incontro ai cittadini, ha anche organizzato una serie di iniziative itineranti: un ufficio mobile sarà nelle piazze e nei luoghi di aggregazione per esitare in tempo reale le richieste di rilascio dei certificati di esenzione ticket. Il primo appuntamento giovedì 3 aprile (dalle 10.30 alle 16.30) in Piazza Guglielmo II a Monreale; domenica 6 aprile (ore 9-14) Piazza Nascè a Palermo; martedì 8 aprile (ore 10.30-16.30) a Ventimiglia di Sicilia; venerdì 11 aprile a Cefalù (10.30-16), domenica 13 aprile (ore 9-14) Piazza Castelnuovo a Palermo e martedì 15 aprile a San Cipirello.

Per circa 190 mila utenti – soprattutto pensionati categoria E01 - i certificati sono stati già validati dall'Agenzia delle Entrate. L'attestato risulterà visibile anche al medico di famiglia.

Gli attestati di esenzione in scadenza il 31 dicembre 2024 o il 31 marzo 2025 riguardano le seguenti categorie:

E01 Soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E02 Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze; sono quindi esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione);

E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;

E04 Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni familiare a carico.