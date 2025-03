Targa Florio Rally 2025, lo “shakedown” dell’8 maggio si svolgerà nel Monrealese

La prestigiosa gara vede l’atteso ritorno della Lancia nelle competizioni stradali

MONREALE, 31 marzo – Dall’ormai lontano 1978 la “Targa Florio Rally” costituisce un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati del motorismo sportivo.

Istituita per dare continuità alla tradizione della gloriosa “cursa” creata nel 1906 da Vincenzo Florio, la gara propone anche quest’anno un programma particolarmente interessante e vede la partecipazione di equipaggi provenienti da ogni parte d’Italia.

Nelle precedenti edizioni le vittorie sono andate a rallisti di alto valore e grande notorietà, fra i quali Vudafieri, Andruet, Tognana, Cunico, Cerrato, Zanussi, Liatti, Longhi, Crugnola e Andreucci, che è giunto per ben dieci volte primo al traguardo; gli sportivi siciliani hanno vissuto con particolare entusiasmo le affermazioni ottenute nel 2002, nel 2005 e nel 2010 dal cerdese Totò Riolo, veloce e versatile pilota ancora oggi in attività.

Le 12 prove speciali si svolgeranno dal 9 al 10 maggio nella zona delle Madonie, nel tradizionale scenario della Targa Florio; la novità che coinvolge Monreale è rappresentata dallo “shakedown” in programma giovedì 8 maggio (dalle 12:30 alle 17:30) lungo la Strada Provinciale 89, nella zona di Poggio San Francesco. Per i non addetti ai lavori, va precisato che lo “shakedown” consiste in una serie di test che tutti gli equipaggi svolgono con le proprie vetture da gara, per verificarne il regolare funzionamento e definire gli ultimi dettagli di preparazione e assetto.

Oltre ad essere valida per il campionato italiano assoluto, la “Targa Florio Rally” è inserita nel calendario del campionato autostoriche di regolarità, che nel 2024 nella categoria 60 è stato vinto dai fratelli Fabio e Paolo Verdona su Peugeot 309 GTI.

L’edizione di quest’anno presenta, inoltre, un peculiare motivo di interesse: la gara segna infatti l’atteso ritorno della Lancia nelle competizioni su strada, dopo un’assenza trentennale, con il debutto della “Ypsilon Rally4 HF”. Dopo aver svolto alcuni test con questa nuova vettura, l’ex campione del mondo Miki Biasion ha dichiarato: «Posso dire che è un’auto estremamente competitiva ed estremamente veloce; guidarla è di una facilità impressionante». La Casa fondata da Vincenzo Lancia ha primeggiato per dieci volte alla “Targa Florio Rally”: l’ultima vittoria risale al 1992 con l’equipaggio Deila-Scalvini su “Delta HF Integrale”.