Sottoscritta la proroga, non sarà sospeso il servizio delle Autolinee Giordano

Il vecchio contratto scadeva oggi, quello nuovo ha validità di un anno

MONREALE, 31 marzo – Non sarà sospeso, come paventato nei giorni scorsi, il servizio di trasporto pubblico effettuato dalla ditta Autolinee Giordano, che collega il centro abitato di Monreale con le frazioni.

Oggi, infatti, in zona “Cesarini”, il comune e l’azienda hanno sottoscritto la proroga che consentirà la continuazione del servizio per altri dodici mesi.

Giova ricordare che il vecchio contratto scadeva oggi e da domani, qualora non fosse stato firmato quello nuovo, l’azienda sarebbe stata costretta tanto a fermare i mezzi, quanto, soprattutto, come conseguenza, ad avviare una dolorosa procedura di licenziamento collettivo dei propri dipendenti.

La notizia, che era trapelata nei giorni scorsi, aveva chiaramente messo in allarme, sia il personale che l’utenza.

Adesso, però, fortunatamente, la sottoscrizione della proroga consente all’azienda di proseguire il suo servizio che svolge egregiamente ormai da diversi decenni ed al comune di predisporre gli atti, qualora dovesse o volesse affidare il nuovo servizio non più in maniera diretta, ma attraverso una gara ad evidenza pubblica.