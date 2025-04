Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, spunta il nome di Max Gazzè

Quest’anno, inoltre, le processioni del simulacro saranno due: il 3 e il 10 maggio

MONREALE, 1 aprile – Spunta il nome di Max Gazzè per fare da “clou” alle manifestazioni canore allestite in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, edizione 2025.

Il cantautore e bassista romano, infatti, è l’artista che i soliti spifferi di corridoio danno in pole position per esibirsi sul palco di piazza Guglielmo la sera del 2 maggio.

Per il resto, sembra procedere speditamente l’organizzazione dei festeggiamenti, edizione 399, che quest’anno, visto che è un anno giubilare, avranno una durata maggiore, dal momento che si terranno due processioni del simulacro del Santissimo Crocifisso: una il 3 maggio, come da tradizione, e l’altra il sabato successivo, 10 maggio. E l'anno prossimo, in occasione della 400ª edizione, le iniziative, sia religiose, che ludiche potrebbero essere ancora più ricche.

Per non farsi trovare impreparata l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco sta allestendo un cartellone che si annuncia ricco di iniziative di rilievo, che – come sempre – saranno ufficializzate nel corso di una conferenza stampa che si terrà a ridosso della festa.