Università di Palermo, il monrealese Giuseppe Lo Re eletto nel CdA dell’ateneo

PALERMO, 9 aprile – C’è anche il monrealese Giuseppe Lo Re fra i docenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell’università di Palermo per il triennio 2025/2028. L’ufficializzazione è arrivata al termine delle elezioni che si sono svolte lunedì scorso.

Nella stessa tornata, sotto la supervisione del rettore Massimo Midiri, sono stati eletti i professori Ilenia Tinnirello, Francesca Piazza e Maria Cristina Cavallaro. 49 anni, Giuseppe Lo Re è attualmente professore associato presso dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata.

Eletto per la macroarea 2, Lo Re ha frequentato il liceo classico “Emanuele Basile” di Monreale negli anni 1989/1994., prima di conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi di Palermo, presso cui ha anche ottenuto i titoli di specialista in Radiodiagnostica ed il titolo di Ddttore di Ricerca in “Fisiopatologia e Diagnostica per immagini in ambito Cardiovascolare, Renale e dello Sport” (XXII ciclo).

Al momento è medico radiologo. È anche coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, presidente della Sezione di Etica e Radiologia Forense della Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica (SIRM), componente dell'assemblea del Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione del Corpo, responsabile dell’Unità Operativa di Radioprotezione Medica dell’Azienda ospedaliera Paolo Giaccone di Palermo e presidente della Commissione di Rischio Radiologico sempre al “Paolo Giaccone” di Palermo.