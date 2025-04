Ampliamento del cimitero di Grisì, la giunta approva il progetto

La cifra preventivata è di 791 mila euro

MONREALE, 9 aprile – Un passo importante verso l’ampliamento del cimitero di Grisì. Lo sta stabilito la giunta comunale, che ha approvato il relativo progetto in linea amministrativa.

Per compiere l’opera è stato preventivato un complessivo investimento di 791.555 euro da finanziare come fonte primaria esterna. Responsabile unico del procedimento è stato nominato l’architetto Piero albanese, funzionario comunale, che già ha ricoperto lo stesso ruolo per opere analoghe, relative a lavori pubblici realizzati dal comune.

I tecnici comunali Maurizio Busacca, ingegnere e Finella Badagliacca, architetto, invece, cureranno la redazione degli elaboratori progettuali relativi ai lavori.