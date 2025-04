Festa del Santissimo Crocifisso, confermato per il 2 maggio il concerto di Max Gazzé

Il cantante romano si esibirà con la sua band sul palco di piazza Guglielmo

MONREALE, 12 aprile – A conferma delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e di cui la nostra testata aveva già dato conto, è oramai certo - anche se manca la formale ufficialità - che la “serata clou” della festa del Santissimo Crocifisso vedrà come protagonista il cantautore e bassista Max Gazzé.

Dopo le prime esperienze musicali giovanili in Belgio e in Francia, nel 1992 Gazzé fa rientro a Roma, sua città d’origine, per dedicarsi alla sperimentazione nel proprio studio di registrazione nonché alla composizione di colonne sonore ed inizia a collaborare con Alex Britti, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri, dando vita ad un sodalizio artistico che dura sino ad oggi.

Incide quindi l’album “Contro un’onda del mare”, che viene pubblicato nel 1996 e presentato in versione acustica nel tour di Franco Battiato. Con il suo brano “Vento d’estate” Niccolò Fabi vince nel 1998 “Un disco per l’estate”.

Negli anni successivi, l’attività cantautorale e musicale di Gazzé non conosce soste: la sua discografia comprende la pubblicazione di 11 album da solista e di un long-playing realizzato nel 2014 con Fabi e Silvestri; come attore, ha preso parte a diversi film, fra i quali “Confusi e felici”, “Diabolik - Chi sei?” e “Basilicata coast to coast”, di cui ha curato la colonna sonora vincendo nel 2010 il premio cinematografico “Ciak d’oro”.

Ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo: il miglior piazzamento lo ottiene nel 2018, classificandosi al sesto posto finale con la canzone “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, a cui viene assegnato il “Premio Giancarlo Bigazzi” come migliore composizione musicale.

Nel corso della sua ormai ultratrentennale carriera, Max Gazzé ha inoltre collaborato con varie cantanti di primo piano del panorama musicale italiano, fra le quali Paola Turci, Carmen Consoli, Marina Rei, Francesca Michielin e Dolcenera.