Si è spenta Maria Fedele, moglie di Pietro Grasso, ex presidente del Senato

PALERMO, 12 aprile - Si è spenta, oggi, la professoressa Maria Fedele, moglie di Pietro Grasso, ex presidente del Senato della Repubblica e giudice a latere del maxiprocesso di Palermo.

Figlia di Sara e Angelo Fedele, lascia il marito, il figlio Maurilio, la nuora Lara e il suo amatissimo nipote Riccardo. Vissuta fra Monreale e Palermo, dove ha svolto, con vera dedizione, attività di insegnamento, viveva ormai da diversi anni a Roma, al fianco del suo amatissimo marito, con il quale ha vissuto una vita fatta di amore profondo e coraggio quotidiano, affrontando insieme a lui i pericoli e le difficoltà di un lavoro difficile, specialmente negli anni Ottanta, quando a Palermo le stragi di mafia erano alla portata di tutti i giorni.

Una vita dedicata alla formazione studentesca, nei licei di Palermo e provincia, dove ha insegnato italiano e latino. Donna affabile e cordiale con tutti, amica generosa di Francesca Morvillo. Tifosissima del Palermo, seguiva la squadra di calcio, con passione e orgoglio, recandosi con suo marito allo stadio Renzo Barbera, per apprezzarne in diretta qualche gol. Amava profondamente l’estate, il calore del sole e le giornate passate al mare. Negli ultimi anni, le è mancato poter godere di quei momenti come un tempo, ma nei suoi occhi brillava ancora la nostalgia felice di quelle estati vissute con pienezza.

La ricorderemo come una donna solare, col sorriso sempre sulle labbra e uno sguardo capace di trasmettere affetto e gratitudine. Per questo suo modo d'essere, lascia a familiari e amici momenti indimenticabili, che ciascuno custodirà gelosamente nello scrigno del proprio cuore, come un'eredità di amore e di affetto sincero. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo, a Palermo, alle ore 10, nella Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, in via Parlatore. La salma verrà trasportata al cimitero di Monreale ed ivi tumulata, nella tomba gentilizia del suo amatissimo fratello, Matteo, per sua espressa volontà.

