Applausi e brividi per “Madri”, lo spettacolo di Antonella Vaglica

La rappresentazione ha riscosso un grande successo nelle due serate in cui è stata inscenata

MONREALE, 14 aprile - Grande successo per lo spettacolo di Antonella Vaglica “Madri”, rappresentato sia sabato, che ieri.

La messa in scena, composta da una serie di momenti differenti tra loro, tra cui una vera e propria rappresentazione teatrale (a cura della “Compagnia in Valigia”) e alcuni monologhi, ha messo al centro la figura della madre, partendo dal dolore di Maria per la perdita di suo figlio Gesù, fino all’importanza della funzione che la figura materna ricopre all’interno del contesto familiare.

Partendo dalla rappresentazione teatrale del componimento di Jacopone da Todi, “Donna de Paradiso”, conosciuto anche come “Pianto della Madonna”, a cura della “Compagnia in Valigia”, lo spettacolo è poi proseguito con due interventi: il primo, interpretato da Fabiola Termini, è stato un monologo di Oriana Fallaci tratto da "Lettera ad un bambino mai nato". Il secondo è stato ripreso da un’opera della stessa Antonella Vaglica, “Il mio bambino”: l’estratto è stato interpretato da Ilaria Intravaia. Spazio anche per un intermezzo musicale, coordinato dalla Vaglica e con in sottofondo la melodia del pianoforte di Manuela Quadrante.

“Madri” ha riscosso grande successo sia nella sua prima messa in scena, nella serata di sabato 12 aprile nella chiesa di San Giuseppe ad Aquino, sia nel bis dello spettacolo avvenuto ieri, all’interno della cappella del Seminario Antico, all'interno del Palazzo Reale di via Arcivescovado a Monreale. Entrambe le location scelte per la rappresentazione sono state riempite dal pubblico presente, commosso al termine dello spettacolo.