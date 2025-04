Si è spenta Rosa Comandè, una vita dedicata alla scuola

Ha insegnato lettere alla scuola “Antonio Veneziano”. Aveva 97 anni

MONREALE, 14 aprile – Lutto nel mondo della scuola monrealese. Si è spenta ieri pomeriggio, all’età di 97 anni, Rosa Comandè, storica insegnante di lettere della scuola “Antonio Veneziano”.

Le sue condizioni di salute, anche a causa della tarda età, si sono progressivamente complicate nelle ultime tre settimane, fino al decesso. La sua è stata una vita dedicata all’insegnamento, iniziata nei primi anni ’60 in Sardegna, dove prestò i suoi primi anni di servizio, per poi fare ritorno in Sicilia in diversi centri dell’Isola, prima della sua definitiva assegnazione a Monreale, dove diventò ben presto una colonna portante della scuola Veneziano.

Chi l’ha conosciuta ha avuto modo di apprezzarne, ancor prima della preparazione, il suo rigore morale e il suo attaccamento al dovere, caratteristiche che ne hanno sempre contraddistinto la carriera.

Rosa Comandè era un’insegnante vecchio stampo, formata ai valori cattolici, dai cui banchi sono passate diverse generazioni di studenti monrealesi, molti dei quali la ricordano ancora per l’importante messaggio formativo che è riuscita a trasmettere loro.

Oltre che alla scuola, però, la sua vita è stata sempre dedicata alla famiglia, ambito nel quale ha profuso moltissime delle sue energie, stando vicina ai fratelli, alle sorelle, nipoti e pronipoti. I funerali si terranno domani mattina, alle ore 11 nella chiesa di San Castrense a Monreale.

Ai familiari di Rosa Comandè le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.