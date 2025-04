25 aprile, l’Auser di Monreale ripulisce il monumento ai caduti

Era stato vandalizzato qualche tempo fa e dato alle fiamme

MONREALE, 18 aprile – Nella giornata di ieri, l’Associazione AUSER, circolo Biagio Giordano di Monreale, ha provveduto con vernici e pennelli a restaurare il monumento ai caduti di via Pio La Torre che nei giorni scorsi era stato imbrattato, deturpato e dato alle fiamme da alcuni incivili.

Gli stessi, non curandosi del bene comune e del significato che il monumento rappresenta, si erano dati ad atti di puro vandalismo. Ricordiamo che il monumento dedicato a Biagio Giordano, partigiano ucciso dai nazifascisti nel febbraio del 1945, è stato adottato negli anni scorsi dall’associazione Auser che ogni anno organizza la ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione Nazionale.

Anche l’amministrazione comunale, tramite l’Ecolandia, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti e della cura del verde, ha provveduto nei giorni scorsi a ripulire gli spazi antistanti dalle erbacce e dei rifiuti visto l’approssimarsi della prossima festività.

I soci volontari dell’Auser, Giuseppe Cammarata, Mario Messina e Umberto Pezzemente con il loro presidente Biagio Cigno, si sono prodigati per rendere nuovamente presentabile il monumento.

“La speranza adesso – afferma il presidente Cigno – è che i soliti idioti capiscano che danneggiare un bene comune è danneggiare se stessi, ma noi come Auser non desisteremo nella nostra opera di salvaguardia”.